Antwerpen bindt strijd aan met lachgas

Het Antwerpse schepencollege heeft vrijdag beslist om een verbod op het oneigenlijk verkopen, gebruiken en bezitten van lachgas op te nemen in het politiereglement. De stad wil ook meer inzetten op preventie bij handelaars en jongeren.

Het verbod op oneigenlijk gebruik van lachgas komt er volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) om meer bestuurlijke handhavingsmiddelen te hebben tegen een groeiend maatschappelijk probleem.

‘Waar eerder vooral uitgaande jongeren lachgas gebruikten, wordt het nu steeds meer gezien bij andere groepen, zoals jongeren op straat of rond schoolpleinen’, stelt De Wever.

‘Ook de verkoop van het roesmiddel op evenementen en feesten heeft een hoge vlucht genomen. Het oneigenlijk gebruik van slagroomcapsules en ballonnen veroorzaakt niet alleen vervuiling en hinder, maar door de samenscholing van groepen gebruikers onrechtstreeks ook geluidsoverlast.’

Zuurstoftekort

Lachgas wordt normaal gebruikt voor medische toepassingen en in de voedingssector, maar is ook een populair roesmiddel bij jongeren. Zij achten het onschuldig, maar bij het in- en uitademen kan tijdelijk zuurstoftekort ontstaan met misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid als gevolg en bij chronisch gebruik is er kans op verlaagde vruchtbaarheid en neurologische stoornissen. Sommige gedragsdeskundigen zien er ook een mogelijk opstapje in naar soft- of harddrugs.

Handelaars

Naast het verbod wil de stad Antwerpen ook het gesprek aangaan met verkopers en hen een charter laten ondertekenen. ‘We willen handelaars niet met de vinger wijzen, maar ze hebben wel een belangrijke verantwoordelijkheid’, zegt schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws (SP.A).

‘Jongeren realiseren zich vandaag onvoldoende de schadelijke effecten van lachgas, zowel op korte als op lange termijn. De vrije verkoop vandaag is daarom niet alleen contraproductief, maar vooral schadelijk voor de gezondheid van jonge mensen.’ Ook jeugdwerkers en scholen zullen gericht geïnformeerd en gesensibiliseerd worden.