Een dubbele dosis Helen Mirren

Fans van de Britse actrice Helen Mirren worden verwend, want ze is vanavond te zien in twee films, die u desgewenst aansluitend kunt bekijken.

EYE IN THE SKY

NPO2, 23.40-1.10 uur

Helen Mirren tilt deze doordeweekse oorlogsthriller boven de middelmaat uit met haar ongeëvenaarde klasse en talent. Zelfs als ze een harde tante in een militair uniform speelt, laat ze alle harten smelten. Dat Breaking bad-ster Aaron Paul pittig weerwerk biedt, helpt ook.

TRUMBO

Canvas, 21.20-23.20 uur

Helen Mirren tilt dit doordeweekse biografische drama boven de middelmaat uit met haar ongeëvenaarde klasse en talent. Zelfs als ze de giftige societycolumniste Hedda Hopper speelt, laat ze alle harten smelten. Dat Breaking bad-ster Bryan Cranston pittig weerwerk biedt, helpt ook.

HAIL, CAESAR

Q2, 23.00-1.00 uur

De gebroeders Coen moesten het voor deze Hollywoodsatire zonder Breaking bad-sterren en zonder Helen Mirren stellen, maar ze hebben wel een giftige societycolumniste in hun geestige film gestopt (een tweeling, zelfs), gebaseerd op Hedda Hopper en gespeeld door Tilda Swinton. Ingewikkeld? Het leven ook.

TERZAKE

Canvas, 20.00-20.30 uur

De cultuursector heeft een open brief geschreven aan minister van Cultuur Jan Jambon over het debat rond de cultuursubsidies. In de studio van Terzake komen Stephanie D’Hose (Open VLD) van de commissie Cultuur en Elisabeth Meuleman (Groen), voorzitster van diezelfde commissie, toelichting geven. Verder gaat het naar Duitsland, meer bepaald Leipzig, waar het CDU-congres plaatsvindt.

DE AFSPRAAK OP VRIJDAG

Canvas, 20.30-21.20 uur

Ivan De Vadder overloopt samen met Bart Somers (Open VLD), politicoloog Fouad Gandoul en Rik Van Cauwelaert de voorbije week.