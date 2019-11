Hoe het voelt om aan de subsidieslurf te hangen, waarom de betonstop zelfs op waterzieke grond niet afgedwongen wordt, en echte mannen veggie eten

Ethische thema’s kosten geen geld. Politiek ligt alles lam, behalve de ijver om abortus en euthanasie verder te liberaliseren. Wat zegt dat over België? Dit zijn twaalf van de interessantste artikels van de voorbije week.

1.

De neergang van de stadswagen

Twee boeiende berichten over de auto-industrie: Fiat zaait twijfel over de toekomst van de allerkleinste Fiat 500, het icoon van compacte flair. En Tesla kondigt een grote elektrische pick-uptruck aan. Alle klimaatzorgen ten spijt: voor de autobouwers én de consumenten kan de auto niet imposant genoeg zijn.

2.

Voorspel de verkiezingen, kijk naar de Alpen

Wil je de uitslag van de volgende verkiezingen voorspellen? Bekijk dan die van Zwitserland. Politieke trends beginnen vaak daar, stelt Caroline de Gruyter vast. Voor uiterst rechts ziet het er niet goed uit.

3.

Het strafbankje lonkt voor België

De ontsporende begroting is wel degelijk de erfenis van Charles Michel en zijn Zweedse regering, onder wie minister van Financiën Johan Van Overtveldt. De Europese Commissie toont hoe het in 2017 begon fout te lopen. Minder inkomsten, stijgende uitgaven. De hervorming van de vennootschapsbelasting slaat een gat. Het tekort van dit jaar (2,1 procent) domineert elke federale regeringsvorming.

4.

Kun je te veel slapen?

Voor al wie zich zorgen maakt over een tekort aan slaap: ook het tegenovergestelde is waar. Hoe langer je slaapt, hoe minder je uitrust en hoe lomer je je voelt.

5.

Code rood voor Duitse windenergie

In Duitsland is de bouw van windturbines in elkaar gestort, door strengere regels en aanzwellend verzet van omwonenden. De opbouw van groene stroom stokt. De federatie van energiebedrijven en Greenpeace sluiten een ongewone coalitie.

6.

Droogte nekte Assyriërs

Historici hebben altijd moeilijk de steile op- en ondergang van het Assyrische rijk kunnen uitleggen. In de tiende eeuw voor Christus schoot het als een komeet omhoog, totdat het zich van huidige Irak uitstrekte tot Egypte, en drie eeuwen later zakte het als een pudding in elkaar. Klimaat speelde een grote rol, blijkt uit de langjarige reconstructie van de regenval.

7.

Iran smoort volksprotest in bloed

Omdat Teheran het internet in grote delen van het land heeft platgelegd, sijpelt er maar weinig van door. Maar Amnesty International spreekt van 106 doden en een regime dat genadeloos, willekeurig en met scherp op demonstranten schiet. Jorn De Cock analyseert waarom de volkswoede ontvlamt in Iran.

8.

Kapotwerken >

Hoe voelt het om te behoren tot het type mensen dat aan de subsidieslurf hangt? Nele Van den Broeck probeert het te beschrijven, snikkend op de grond bij de vernissage van een kunsttentoonstelling in Amsterdam.

9.

Waarom we blijven bouwen op waterzieke gronden

Zelfs op de waterzieke gronden, waarvan gezond verstand, ervaring en wetenschap dicteren dat we ze echt onbebouwd moeten laten, is in Vlaanderen een betonstop onhaalbaar. Ine Renson, correspondente Betonwoede, beschrijft hoe 65 residentiële appartementen kunnen verrijzen naast de Gentbrugse Meersen, ondanks alle protest.

10.

Veganisme als game changer

Dat ‘Team Veggie’ de zesdaagse in Gent won, past bij de opwellende animo over vlees laten voor groenten. Die animo is wereldwijd. De documentaire The game changers van James Cameron gooit olie op het vuur.

11.

Geen geld meer hebben, hoe pak je dat aan?

Bert Gabriëls schreef deze week ‘De Mening’, een dagelijkse column in dSAvond. Geen lucidere critici van de politiek dan comedians. En het is nog grappig bovendien.

12.

Grafixx kaapt DS2

Het dagelijkse cultuurkatern DS2 verving vrijdag alle foto’s door illustraties. Ter ere van het festival Grafixx. Download de krant om erdoor te bladeren en te zien hoe fijn en geestig ze de journalistiek verrijken.