Cultuursector in open brief: ‘Onze sector is succesverhaal, maatschappelijk én economisch’

In een open brief, gericht aan Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) en viceminister-presidenten Bart Somers (Open VLD), Hilde Crevits (CD&V) en Ben Weyts (N-VA), maakt de cultuursector nogmaals duidelijk dat ze zich grote zorgen maakt over het snoeien in de subsidies.

‘We maken ons zorgen over een toenemende perceptie dat mensen die werkzaam zijn in de creatieve sector als het ware buiten de samenleving staan, en daardoor weggezet worden als elitair, wonend in een ivoren toren. Dat beeld klopt uiteraard niet’, klinkt het in de brief die werd gepubliceerd door VRT NWS.

De brief werd ondertekend door meer dan 400 mensen en organisaties die actief zijn in de cultuursector, onder hen ook actrice Marie Vinck, auteur Stefan Hertmans, regisseur Felix Van Groeningen, presentator Bart Peeters, fotografe Lieve Blancquaert, dirigent Dirk Brossé, zanger Niels Destadsbader, komiek Philippe Geubels en Michaël Pas, woordvoerder van de acteursgilde.

‘Onze sector put uit de brede lagen van de samenleving, het is een verzameling van jonge en minder jonge ondernemende mensen op zoek naar schoonheid, naar plezier, naar ernst en inzicht (...) Door onze gezamenlijke passie om op zoek te gaan naar de ultieme creatie, de perfecte song, een pakkende compositie, het ontroerende verhaal - kortom, naar de relevantie en de impact waarvoor we bekendstaan, voelen we ons als creatieve sector heel erg met elkaar verbonden.’

Volgens de ondertekenaars is ‘de totaalsom van onze verscheidenheid en diversiteit wat de Vlaamse identiteit van onze sector zo sterk en boeiend maakt’. ‘Cultuur gaat van Clouseau tot Wim Henderickx, van Wim Vandekeybus tot Sterren op de dansvloer, van The broken circle breakdown tot FC De Kampioenen (...) Hoe ruim men het ook bekijkt, men kan er niet om heen dat onze sector een succesverhaal is, maatschappelijk én economisch. We draaien in verschillende disciplines mee op topniveau, de investeringen in cultuur doen onze economie draaien.’

‘Bovendien werken we versterkend voor de sociale samenhang van onze samenleving, iets wat de laatste tijd erg onder druk is komen te staan en waar zowel jullie als wij heel veel belang aan hechten. Niemand is gebaat met cultuur die enkel toegankelijk is voor een elite, samen willen we werken aan een inclusief verhaal’, klink het verder.

Dat hun sector bij de start van de Vlaamse regering meteen wordt getroffen door een pijnlijke beslissing zonder overleg, wordt betreurd, maar de acteurs, zangers, presentators, dansers en vele andere artiesten vragen alsnog een gezamenlijk overleg ‘om op een constructieve manier van gedachten te wisselen, zodat onze culturele rijkdom niet in elkaar hoeft te storten’.