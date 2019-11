Maandag erop of eronder voor Proximus

Maandag zal duidelijk zijn of de grootste vakbond bij Proximus, ACV-Transcom, eveneens het sociaal plan verwerpt.

De druk bij het telecombedrijf Proximus neemt toe. De kans is bijzonder groot dat maandag vastgesteld wordt dat een beoogde tweederdemeerderheid aan steun voor het zogenaamd ‘transformatieplan’ niet gehaald wordt. ‘Bij ons heeft alvast 93 procent van de leden tegengestemd’, zegt Bart Neyens van de socialistische vakbond ACOD. Volgens Neyens hebben de leden van de socialistische vakbond vooral problemen met het ontslagmechanisme dat het transformatieplan invoert. ‘Als voorheen je job verdween, had je kans om via opleiding een andere functie te krijgen. Het nieuwe plan maakt het makkelijker mensen te ontslaan.’

Dat zegt ook Ben Coremans van het christelijke ACV-Transcom. Sinds donderdag 16 uur is de stemming beëindigd maar pas maandag worden de dozen geopend en de stemmen geteld. Toch is het duidelijk dat er ook bij de christelijke bond zeer veel vragen zijn over het plan. ‘De infosessies duurden meestal langer dan voorzien omwille van de vele vragen. We zijn als vakbond zeer grondig tewerk gegaan’, zegt Coremans.

Dan maar de ‘nucleaire optie’

Als ook bij het ACV-Transcom een meerderheid van de leden tegenstemt, is een tweederdemeerderheid in het paritair comité niet haalbaar. Proximus gaf enkele maanden geleden al aan dat het als de vakbonden niet zouden instemmen, de raad van bestuur dan in zijn eentje het plan zou goedkeuren. Dit op basis van een bepaling die tot nu toe nog nooit gebruikt werd.

De vakbonden noemden dit eerder al de ‘nucleaire optie’. Neyens wijst erop dat het dossier nog altijd kan doorgestuurd worden naar het comité overheidsbedrijven. Daar kan ook nog eens een bemiddeling aangevraagd worden. Eerder werkten al twee bemiddelaars op het dossier toen in het najaar een patstelling optrad met het aangekondigd vertrek van ceo Dominique Leroy.

Het probleem is dat Proximus het dossier absoluut dit jaar nog wil goedgekeurd krijgen. Vandaar dat mogelijk toch naar de ‘nucleaire optie’ gegrepen wordt. Maar dat belooft het werk van de volgende ceo van Proximus te bemoeilijken. De vakbonden hopen alvast dat Proximus aanpassingen aan het plan zal voorstellen als blijkt dat het personeel het plan niet steunt. ‘We hebben van hoog tot laag met de mensen gesproken. Als de mensen hun mening geven, kan je toch dat niet zomaar naast je neerleggen’, zegt Coremans. Op het terrein zijn er her en der al acties van het personeel.