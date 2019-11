Stijn Vreven wil Lokeren zo snel mogelijk naar hogere regionen leiden: “Ik hoor vertellen dat de sfeer goed is. Eigenlijk zou dat niet mogen”

Zaterdag trekt Sporting Lokeren met zijn nieuwe trainer Stijn Vreven naar Beerschot, de club waar Vreven in oktober ontslagen werd. Vrijdag werd er op de tweede training onder Vreven vooral tactisch gewerkt. “De spelers moeten zich namelijk aanpassen aan mijn werkwijze en visie”, verklaarde Vreven.

“Ik ben twee dagen hier en vraag andere dingen van de jongens. Bedoeling is zo snel mogelijk punten te pakken met deze kern. Het zijn al hectische dagen geweest. Ik nam nooit eerder over midden het seizoen. Voor mij is dat dus nieuw. Ik hoor vertellen dat de sfeer goed is. Eigenlijk zou dat niet mogen. Toch niet als je de plaats van deze club bekijkt in het klassement. Ik ben niet trots op het feit dat ik coach ben van een ploeg die voorlaatste staat. Daar gaan we zo snel mogelijk verandering in brengen.”

Vreven kan zaterdag niet rekenen op Jakov Filipovic, die out is met een zware heupblessure en zag vrijdag Jun Amano voortijdig de oefensessie verlaten. Seth De Witte en Jelle Van Damme zijn eveneens onzeker. Mickaël Tirpan is geschorst voor de match op het Kiel. “Het verlies van Filipovic is groot. Hij is één van de steunpilaren en we hebben niet zoveel centrale verdedigers. Iemand anders moet nu maar opstaan”, zegt Vreven. “Filipovic zullen we niet snel terugzien en ook Lamine N’Dao en Killian Overmeire zijn langdurig out.”