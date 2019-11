Schaatsen kan ook op dak van Galeries Lafayette

Naast de grootste indoor schaatspiste ter wereld in het historische Grand Palais, werd ook op het dak van de Galeries Lafayette een schaatspiste geopend in Parijs.

Vanop het dak van het beroemde luxewarenhuis hebben bezoekers zicht op de Eiffeltoren, de Arc de Triomphe en het operagebouw Opéra Garnier. Er zal niet enkel een schaatspiste openen, maar er zullen ook eetkraampjes te vinden zijn tussen de kerstbomen. De piste is 160 m² groot en open van 20 november tot 21 december, telkens van 9.30 uur tot 20.30 uur. De toegang is gratis.

Grand Palais

Wie het groter ziet, kan terecht in Le Grand Palais des Glaces, de grootste indoor piste ter wereld. Die komt in het historische gebouw Le Grand Palais in Parijs, waar in het verleden al modeshows van Chanel plaatsvonden.

Foto: Grand Palais

Op de schaatspiste van 2.700 vierkante meter kun je zowel overdag als ’s avonds terecht. Voor wie voor die laatste optie kiest, werd er ook aan muziek en discolichten gedacht.

Het Grand Palais is een grote glazen tentoonstellingshal die werd gebouwd voor de wereldtentoonstelling in 1900. Volwassenen betalen minstens twintig euro voor het huren van schaatsen (25 euro in de namiddag), kinderen twaalf euro. Voor nocturnes kost elk ticket 29 euro per persoon.

Le Grand Palais des Glaces opent voor de vijfde keer de deuren van 13 december tot 8 januari.