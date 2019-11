Een blik in de achterkamertjes: hoe Charles Michel Europees president werd

Op 1 december wordt Charles Michel voorzitter van de Europese Raad. En de weg naar die benoeming liep langs veel achterkamertjes.

Michel is al de tweede Belg die zichzelf Europees President mag noemen, na Herman Van Rompuy. Hoe is onze oud-premier op die positie geraakt? En wie trok er achter de schermen aan de touwtjes om hem op die stoel te zetten? De verdeling van Europese topfuncties blijft voor het grote publiek doorgaans onzichtbaar. Maar niettemin kon buitenlandjournalist en Europa-expert Bart Beirlant een deel van dat proces blootleggen. 'Het is een bruut machtsspel.'

