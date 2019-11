‘We verplichten onze klanten duurzame voeding te kopen’

‘Als de klant kan kiezen tussen een goedkoper product of een duurzamer product, kiest hij bijna altijd voor de laagste prijs. Vandaar dat we hem niet meer voor die keuze stellen’, zegt Philippe Weiler, hoofd duurzaamheid bij Lidl België. ‘Dat vraagt jaarlijks een grote investering, maar op lange termijn plukken we er de vruchten van.’

Een discounter die duurzaamheid belangrijker vindt dan de laagste prijs, dat klinkt ongeloofwaardig. ‘En toch klopt dit vooroordeel niet’, weerlegt Philippe Weiler. De bio-ingenieur werkte ...