Elke dag een duurzaam en betaalbaar potje op tafel

Om de veertien dagen valt bij 6.700 gezinnen die het financieel moeilijker hebben een receptenboekje in de brievenbus. ‘Daarin staan zes evenwichtige maaltijden die maximum 1, 2 of 3 euro per portie kosten. Als de prijs voor een gerecht omwille van prijsstijgingen toch hoger uitkomt, passen wij bij, zonder dat de kassier of de andere klanten dat zien’, vertelt Wim Verbesselt, de coördinator sociale projecten bij Colruyt.

‘We zijn met z’n allen voortdurend aan het jongleren. Om ons gezin draaiende te houden, moeten we wel twintig ballen in de lucht houden. Als je in armoede leeft, komen daar nog eens tien ballen ...