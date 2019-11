Stoffel Vandoorne op de afspraak bij seizoensopener in Formule E: meteen eerste podium

Stoffel Vandoorne heeft in de eerste Formule E-race van het seizoen een sterke indruk nagelaten. De Rumbekenaar finishte in Ad-Diriyah (Saudi-Arabië) op een knappe derde plaats. Daarmee schonk hij werkgever Mercedes meteen een eerste podium in hun eerste officiële race. De zege was voor de Brit Sam Bird. Jérôme d’Ambrosio, die andere Formule E-Belg, eindigde ook in de punten: hij werd negende.

Nieuw seizoen, nieuwe kansen voor onze landgenoten Stoffel Vandoorne en Jérôme d’Ambrosio in de Formule E. En het Belgische duo wachtte niet lang om hun eerste kans te grijpen. Vandoorne en D’Ambrosio reden beiden een sterke kwalificatie in Ad-Diriyah en mochten de race respectievelijk als tweede en zesde starten. Een hoopgevend resultaat, vooral voor Mercedes: ook Vandoornes teamgenoot Nyck De Vries deed het zeer goed met een derde plek. De pole was voor Alexander Sims (BMW iAndretti).

Bij de start bleef het merkwaardig rustig in Saudi-Arabië: alle 24 piloten kwamen de eerste bochten goed door, de top zes behield hun posities. En het duurde lang voor er wat actie kwam in de nauwe straatjes van Ad-Diriyah. Iets na halfweg begon de spanning toch te stijgen toen Sam Bird (Envision Virgin) zijn attack mode ten volle gebruikte en naar plek drie steeg. De Brit viel vervolgens Vandoorne aan, maar de West-Vlaming verdedigde perfect en ging in dezelfde beweging ook Alexander Sims voorbij. Zo kwam onze landgenoot met nog amper een kwartier te gaan aan de leiding.

Vandoorne kon zijn leiderspositie enkele ronden vasthouden, maar moest nadien zijn meerdere erkennen in Sam Bird. Met nog zeven minuten op de klok wilde de Rumbekenaar een slotoffensief opzetten. Vandoorne maakte gebruik van de attack mode, maar net op dat moment kwam de safety car de baan op na een crash van Daniel Abt (Audi Sport). Weg kans voor Vandoorne, die ook nog een positie verloor aan André Lotterer (Porsche) en naar de derde plaats terugviel.

De race werd hervat met nog anderhalve minuut te gaan. In dat korte tijdsbestek kon Vandoorne geen echte aanval meer plaatsen, waardoor de Rumbekenaar als derde finishte achter Bird en Lotterer. Mercedes pakt daarmee wel een podium in hun allereerste Formule E-race: een zeer knappe prestatie. Jérôme d’Ambrosio finishte als negende en pakt zo ook meteen zijn eerste punten van het jaar.

De volgende Formule E-race staat morgen al op het menu: dan rijden de piloten voor een tweede keer op het circuit van Ad-Diriyah.