Victoria’s Secret annuleert iconische lingerieshow

De iconische show van de gevleugelde topmodellen lag al langer onder vuur, en werd eerder al geschrapt van de Amerikaanse televisie. Victoria’s Secret heeft beslist om de lingerieshow dit jaar helemaal te annuleren.

Het Australische model Shanina Shaik had afgelopen zomer al laten verstaan dat de show dit jaar geannuleerd zou worden, nu bevestigt het bedrijf dat nieuws. Het lingerielabel ligt al langer onder vuur en werd steeds vaker verweten vrouwen alleen als rank, slank en sexy voor te stellen. Daardoor zakten de kijkcijfers van shows de voorbije jaren in elkaar, net als de verkoopcijfers.

Voor het eerst sinds 1995 zal er dus geen show uitgezonden worden. Volgens nieuwswebsite Business Insider keken vorig jaar nog maar 3,3 miljoen mensen naar de show, het laagste cijfer ooit. In 2013 waren er nog 9,7 miljoen geïnteresseerden.

‘Het is belangrijk om de marketing van Victoria’s Secret te laten evolueren’, zegt Stuart Burgdoerfer, financieel directeur van moederbedrijf L Brands. Volgens Burgdoerfer had de uitzending van de show geen bijzonder effect op de verkoop. Toch zitten de cijfers in het slop, moederbedrijf L Brands draaide in het derde kwartaal een nettoverlies van 252 miljoen dollar.

Koerswijziging

Een koerswijziging voor het merk dringt zich al langer op, niet enkel omdat de verkoopscijfers blijven slinken, ook omdat er veel kritiek kwam op de uitspraken van marketingbaas Ed Razek. Hij stelde vorig jaar nog dat plussizemodellen en transgenders niet thuishoren in de shows van Victoria’s Secret, omdat ze ‘de fantasie’ zouden doorprikken.

Na zijn pensioen werd toch beslist om in zee te gaan met een transgendermodel, maar ook om een vrouw met een maatje meer in de kijker te zetten.