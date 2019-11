De Donder wil bij CD&V ‘verbindingsman’ worden tussen basis en top

Als kandidaat-voorzitter bij CD&V haalde hij het net niet tot in de tweede ronde, maar daar laat De Donder het niet bij. ‘Er ontbreekt een schakel naast de voorzitter en de politiek directeur.’

Bij de eerste ronde van de voorzittersverkiezingen strandde Affligems burgemeester Walter De Donder maandag nog op de derde plaats met 16 procent. Alleen de eerste twee kandidaten (Joachim Coens met 26 procent en Sammy Madhi met 19 procent, red.) mochten door naar de tweede ronde. Maar daar wil De Donder het na zijn opgemerkte campagne niet bij laten. ‘Het is niet omdat ik derde was in de voorzittersverkiezing dat ik nu wil zwijgen of niets meer wil bijdragen aan de partij’, benadrukt hij.

De Donder heeft daarbij ook al een specifieke functie op het oog. ‘Alle kandidaten gaven al aan dat er gewerkt moet worden aan de interne organisatie van de partij en ik wil daar gerust een rol in spelen. In de debatten werd vaak gesproken over de nood aan een stevigere band tussen de basis en de top. Ik wil daar de verbindingsman in zijn. Dat is een schakel die ontbreekt naast een voorzitter en een politiek directeur. Ze hebben iemand nodig die de partij wat moderniseert, intern wat opfrist, en ervoor zorgt dat de basis beter wordt gehoord.’ Dat laatste kwam ook al terug in het rapport van de twaalf CD&V-apostelen die afgelopen zomer de werking van de partij doorlichtten.

De Donder nam ook al contact op met de twee voorzitterskandidaten om zijn diensten aan te bieden. ‘Ik heb met beiden een goed contact en ze geven beiden toe dat ze zo iemand nodig hebben naast zich en dat ik daarvoor de nodige authenticiteit heb.’

Steun voor Coens

Eerder deze week schaarde De Donder zich al achter de kandidatuur van Joachim Coens, de burgemeester van Damme. ‘Ik heb in mijn campagne altijd gezegd dat de burgemeesters een luidere stem moeten krijgen in de partij. Als ik consequent blijf met mezelf en mijn discours dan moet ik dus voor Coens zijn. Maar als hij het niet haalt, blijf ik even positief.’