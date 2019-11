U2 heeft voor het eerst in twee jaar nieuwe muziek uitgebracht. Het nummer Ahimsa is vlak voor hun eerste bezoek ooit aan India gelost.

De single is een samenwerking met de Indiase muzikant A.R. Rahman. Hij maakte onder meer de soundtrack voor de film Slumdog Millionaire uit 2008.

Met het nummer gaat Bono de spirituele toer op. ‘This is an invitation/to a high location/For someone who wants to belong’, zingt hij.

Aan muziekblad Rolling Stone legt Rahman het nummer uit. ‘Het concept van “ahimsa” of geweldloosheid - het is Indiaas, Zuid-Aziatisch, boeddhistisch...en soms moeten we mensen herinneren aan liefde, aan ahimsa’, zegt hij. ‘Het vergt veel moed om geweldloos te zijn. Er is veel kracht voor nodig. Het is geen zwakte.’

In 2017 bracht U2 het studioalbum Songs of Experience uit.