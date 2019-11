Rode Duivels spelen op EK twee groepswedstrijden in Sint-Petersburg en één keer in Kopenhagen

De Rode Duivels zullen tijdens het EK van 2020 twee groepswedstrijden in het Russische Sint-Petersburg afwerken. Dat bleek vrijdag na een loting op het UEFA-hoofdkwartier in het Zwitserse Nyon.

België is op Euro 2020 ingedeeld in een groep met Rusland en Denemarken. Die twee landen spelen volgende zomer gastheer voor het EK en mogen dus in principe hun groepswedstrijden voor eigen volk afwerken. Maar omdat beide landen in dezelfde poule worden onderverdeeld, groep B met België als reekshoofd, moest een loting bepalen wie in het onderlinge duel tussen Denemarken en Rusland het thuisvoordeel zou krijgen. Denemarken trok aan het langste eind en zal dus Rusland ontvangen in Kopenhagen. De Russen spelen hun thuiswedstrijden in Sint-Petersburg tegen België en een nog te bepalen land, Wales of Finland. De derde groepswedstrijd in Sint-Petersburg wordt er een tussen de Rode Duivels en opnieuw Wales of Rusland.

Op 30 november wordt in Boekarest geloot voor de poules van het EK (12 juni - 12 juli 2020).

Nog vier landen

Twintig van de vierentwintig deelnemers zijn inmiddels bekend. Voor de laatste vier tickets komen nog zestien landen in aanmerking. Vandaag/vrijdag werd in Nyon geloot voor de barrages. De landen werden onderverdeeld in vier sporen op basis van hun prestaties in de Nations League.

IJsland, kwartfinalist op het EK 2016, ontvangt Roemenië terwijl nog in spoor A Bulgarije het thuisvoordeel heeft tegen Hongarije. In spoor B zijn de affiches Bosnië-Herzegovina/Noord-Ierland en Slovakije/Ierland. Spoor C serveert de duels Schotland/Israël en Noorwegen/Servië. In spoor D staan Georgië/Wit-Rusland en Noord-Macedonië/Kosovo op het programma.

De halve finales worden op 26 maart 2020 gespeeld, de vier finales op 31 maart 2020.