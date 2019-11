Spaanse Big Brother filmt en laat verkrachting gebeuren

In de Spaanse versie van Big Brother, Gran Hermano, is de toen 18-jarige Carlota Prado twee jaar geleden verkracht. De productie filmde alles, greep niet in, en toonde haar de beelden in ‘de dagboekkamer’.

Na een dronken avond in november 2017 wordt Carlota Prado door José María López verkracht in het Big Brotherhuis, terwijl ze bewusteloos in bed ligt. De ploeg van Gran Hermano filmt alles, maar grijpt niet in. De dag erna moet Prado in ‘de dagboekkamer’ verschijnen. Liefhebbers van de Vlaamse ‘Big Brother’ kennen het misschien nog: de ‘dagboekkamer’, waar deelnemers vragen voorgeschoteld kregen van een vervormde stem. Dat dagboekgebeuren - nochtans een symbool voor privacy - kent weinig grenzen. De Britse Jade Goody kreeg ooit in de Indiase versie van Big Brother in de dagboekkamer te horen dat ze baarmoederhalskanker had.

Carlota Prado zag de beelden van haar eigen verkrachting in de dagboekkamer. De Spaanse website El Confidencial kreeg de beelden in handen. Ze maken deel uit van een gerechtelijk onderzoek tegen de dader.

Prado kreeg de beelden van haar verkrachting zonder waarschuwing en zonder onmiddellijke bijstand te zien. Ze was alleen in de kamer, enkel de mechanische stem van Big Brother sprak met haar. De productie maakte haar meteen duidelijk dat het ‘in het welzijn van hen allebei (slachtoffer en dader, red.) zou zijn ‘om de gebeurtenissen niet in de groep te gooien’. Een dag later deelde de productie mee dat José María López, de beklaagde in het proces, wegens ontoelaatbaar gedrag moest vertrekken. Carlota Prado mocht ook vertrekken, maar daarover werd geen uitleg gegeven. Het productiehuis meldde een dag later de gebeurtenissen bij de politie.

De ‘wolf pack’

Het gerechtelijk onderzoek is afgerond, het proces kan beginnen. Eerdere processen voor verkrachting veroorzaakten in Spanje veel ophef. Onder het Spaans recht is pas sprake van verkrachting als er geweld of intimidatie gebruikt wordt. Anders gaat het om seksueel misbruik, wat tot mildere straffen leidt. Begin deze maand besloot een rechter in Barcelona nog dat een groepsverkrachting van een veertienjarig meisje geen verkrachting was, omdat het slachtoffer bewusteloos was en de daders geen geweld of intimidatie gebruikten.

De bekendste zaak is die van de ‘wolf pack’. Tijdens de stierenrennen in Pamplona van 2016 lokten vijf mannen een vrouw van achttien jaar mee naar de kelder van een flatgebouw langs het parcours. Daar stelden ze zich met zijn vijven op rond de vrouw, kleedden ze haar uit en hadden onbeschermde seks met haar. Enkele mannen filmden het hele gebeuren en deelden de video’s in een Whatsapp-groep met de naam ‘wolf pack’. In eerste instantie werden ook zij enkel voor seksueel misbruik veroordeeld. Later oordeelde het Spaanse Hooggerechtshof dat het wel degelijk om verkrachting ging.