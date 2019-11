Arrestatiefoto toont Hilde Van Acker na 23 jaar op de vlucht: ‘Ze had haar identiteit veranderd’

De Ivoriaanse gendarmerie heeft een foto verspreid van Hilde Van Acker en haar ex-man Jean-Claude LaCote na hun arrestatie. Van Acker was de enige Belgische vrouw op de ‘most wanted’-lijst van Europol, na de moord op een Britse zakenman in De Haan in 1996.

Van Acker en LaCote vermoordden op 23 mei 1996 de Britse zakenman Marcus Mitchell, nadat die had ontdekt dat hij bedrogen werd door oplichter LaCote. Het koppel werd daarop gearresteerd, maar sloeg op de vlucht terwijl ze voorwaardelijk vrij waren. Tijdens het assisenproces over de moord in 2011 werden ze allebei bij verstek veroordeeld tot levenslang.

Van Acker en LaCote werden woensdagavond - en nacht gearresteerd in de Ivoriaanse stad Abidjan. De Ivoriaanse gendarmerie heeft nu meer informatie verspreid over die arrestatie. ‘Ze hadden hun identiteit veranderd om onopgemerkt te blijven. Jean-Claude LaCote werd Stephane Daniel LaCote en Hilde Van Acker werd Marlene Vacker’, staat te lezen bij een foto van het koppel na hun arrestatie.

Het Brugse parket liet donderdag al weten dat het de uitlevering van zowel Van Acker als LaCote zal vragen. De twee kunnen nog wel verzet aantekenen tegen hun veroordeling. In dat geval komt er een nieuw assisenproces.