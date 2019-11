Ik ben meer dan mijn kassaticket

Rikolto (het vroegere Vredeseilanden), Test Aankoop en Fairtrade Belgium gaan daarom samen met de lezers van De Standaard op zoek naar initiatieven van supermarkten die het makkelijker maken om uw winkelkar gezonder, eerlijker en milieuvriendelijker te vullen.Uit 11 ingezonden initiatieven, nomineerde de expertenjury de 3 sterkste. Ontdek ze hier en stem onderaan deze pagina mee op uw favoriete initiatief.

Stemmen is mogelijk tot en met 20 december 2019.

Colruyt: Aan tafel in 1 2 3 euro

Aan tafel in 1 2 3 euro” is een samenwerking tussen verschillende sociale partners en Colruyt. Doel? Evenwichtige voeding toegankelijk maken voor mensen die het financieel moeilijker hebben. Kwetsbare gezinnen krijgen om de 2 weken een receptenboekje in de bus met 6 recepten die gegarandeerd niet meer dan 1, 2 of 3 euro per portie kosten.

Delhaize: Delicata

Delicata is het nieuwe chocoladehuismerk van Delhaize en streeft naar 100% duurzaamheid van de volledige chocoladeproductieketen. Daarvoor werken ze met Tony’s Chocolonely’s “Open Chain”-platform. Door samenwerking op lange termijn is de keten transparant, krijgen boeren een hogere prijs en investeert Delhaize mee in de boerencoöperaties.

Lidl: Geen keuze, goede keuze

In plaats van in elke productcategorie een aantal duurzame producten aan te bieden, kiest Lidl voor een radicale vorm van choice editing: volledige categorieën worden verduurzaamd volgens erkende standaarden. Zo wil Lidl de keuzestress wegnemen bij de klanten en duurzame producten toegankelijk maken voor elke consument.

