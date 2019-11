Tientallen musicalartiesten hebben donderdagavond een protestactie gehouden tegen de aangekondigde Vlaamse besparingen in de cultuursector.

In de Rode Zaal van het Antwerpse Fakkeltheater brachten 90 acteurs de Nederlandstalige finale van ‘Les Misérables’.

Onder anderen Lucas Van den Eynde, Lulu Aertgeerts en Peter Thyssen zongen ‘een strijdlied over de nooit aflatende kracht en hoop van de worstelende arbeidersklasse’, klinkt het vrijdagochtend in een persbericht. Ze kozen die musical ook omdat het een van de meest succesvolle aller tijden is. ‘Zwijgen is niet langer een optie’, aldus de initiatiefnemers.

Behalve bekende musicalartiesten bestond de poule van zangers en zangeressen uit studenten, poulains, anciens en coryfeeën. De solo werd gezongen door de 16-jarige Nolle De Kock, de jongste van alle aanwezigen. Hij vreest dat de besparingen hem als beginnend artiest zullen raken.