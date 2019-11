‘Jeroen Meus gebruikt boter en zout zoals elke kok, maar hij blinkt vooral uit in het gebruik van kruiden en groenten.’ Dat is het besluit van onderzoek door de UAntwerpen. Daarmee weerlegt docent Charlotte De Backer een hardnekkig misverstand.

Aan de Universiteit Antwerpen wordt heel wat onderzoek gedaan naar food media. Waarom kijken we zo graag naar kookprogramma’s op televisie en is er een verband met ons eetpatroon of kookgedrag. ...