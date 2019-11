Dit zijn de grote winnaars van Belgische modeprijzen

Op de derde editie van de Belgian Fashion Awards waren Dirk Van Saene en Christian Wijnants de grote winnaars.

In de Handelsbeurs in Antwerpen zijn donderdagavond voor de derde keer de Belgian Fashion Awards uitgereikt. Dirk Van Saene kreeg de Jury Prize voor zijn hele carrière, Christian Wijnants mag zich Designer of the year noemen. Het mannenlabel Namacheko is Emerging Talent of the Year.

Christian Wijnants ontvangt de prijs voor beste ontwerper. Foto: Joris Herregods

De prijzen waren onderverdeeld in zeven categorieën, zowel voor ontwerpers als mensen die meer achter de schermen actief zijn. Zo gaat de prijs voor Professional of the Year steeds naar een niet-ontwerper, ditmaal modefotograaf en artdirector Pierre Debusschere.

Sofie D’Hoore en Chantal Spaas zijn dan weer samen Entrepeneur of the Year en het mannenlabel ‘met streetwear ziel’ Arte is Fashion Brand of the Year. Er is ook aandacht voor jong talent, met naast het Emerging Talent of the Year ook de Most Promising Graduate, traditioneel een prijs voor een net afgestudeerde van een van de zeven grote Belgische modescholen. De jury koos voor die laatste award echter niet één laureaat, maar wel de kandidaten van alle zeven scholen: Bart Lapere, Dominique Rocour, Eve Delperdange, Maria Ossaba, Quinten Mestdagh, Samuel Quertinmont én Thurel Thonet.

Naast de zeven hoofdprijzen waren er ook twee gesponsorde nevenprijzen. Communicatiebureau UPR geeft pr & communication services ter waarde van 10.000 euro aan Florence Cools en Artur Tadevosian, genomineerd als Entrepreneur of the Year. Het Mode & Kant Museum koopt dan weer een silhouet van Emerging Talent Namacheko om in de vaste collectie van het museum op te nemen.

Jury

Er werd opnieuw een gerenommeerde jury van externen met kennis van de sector samengesteld. Klinkende namen zoals onder meer juryvoorzitter Patrick Scallon, communicatiedirecteur bij Dries Van Noten, ontwerpers Glenn Martens en Diane von Furstenberg, Elizabeth von der Goltz van Net-à-Porter en Christopher Morency van Highsnobiety tekenden present.

De Belgian Fashion Awards is een initiatief van Knack Weekend, Le Vif Weekend, Flanders DC (Flanders District of Creativity), MAD, Home of Creators en WBDM (Wallonie-Bruxelles Design Mode) om de Belgische mode te vieren en in de schijnwerpers te plaatsen.