Een jury heeft een 27-jarige man in Nieuw-Zeeland schuldig bevonden voor de moord op een Britse toeriste. Volgens de beschuldigde kwam ze om tijdens fout gelopen wurgseks.

Via datingapp Tinder had Grace Millane (22) de beschuldigde leren kennen, zo vernam de jury op het proces. Ze verdween op 1 december vorig jaar, terwijl ze door Nieuw-Zeeland reisde. De politie vond haar lichaam enkele dagen later in een koffer die begraven was in een bushland. Al snel bleek dat ze was gewurgd.

De beschuldigde, wiens naam niet wordt vrijgegeven, pleitte onschuldig. Volgens hem stierf de vrouw per ongeluk tijdens wurgseks met wederzijdse toestemming.

De jury ging niet mee in dat verhaal. De zeven vrouwen en vijf mannen hadden zo’n vijf uur nodig voor een unaniem besluit: de man had Millane vermoord in zijn hotelkamer. Daar waren ze na een nachtje uit naartoe gegaan.

Een forensisch patholoog had beschreven dat het vijf tot tien minuten moet geduurd hebben voor Millane overleed. Eerst zou ze bewusteloos zijn geraakt door de druk op haar nek.

Dat de beschuldigde een aantal foto’s had genomen van haar lichaam, pleitte niet in zijn voordeel. De volgende dag had hij ook opnieuw een Tinderdate met een andere vrouw terwijl het lichaam van Millane nog in de hotelkamer lag.

Emotie

De beschuldigde toonde geen emotie bij het verdict. In februari kent hij zijn straf.

De ouders van Grace waren in tranen. Zij hebben het proces de voorbije drie weken bijgewoond. Ook enkele juryleden werden emotioneel.

‘Grace is ons op de meest brutale manier ontnomen’, verklaarde de vader. ‘Onze levens zijn verscheurd. Dit zal ons de rest van ons leven achtervolgen. Grace was een prachtige, getalenteerde en liefdevolle dochter. Ze heeft het niet verdiend om op zo’n barbaarse manier vermoord te worden.’

Na haar universitaire studies vertrok Millane op wereldreis. In november kam ze aan in Nieuw-Zeeland. De moord schokte Nieuw-Zeeland. Premier Jacinda Ardern verontschuldigde zich bij haar familie.