Ons land onderzoekt de import van waterstof

De havens van Antwerpen, Zeebrugge, baggeraar Deme, energiebedrijven Engie en Fluxys en rederij Exmar onderzoeken of ons land waterstof kan importeren. Waterstof zou moeten helpen om de klimaatdoelstellingen (minder CO2) te halen.

De havens en bedrijven gaan samenwerken met het kennis- en samenwerkingsplatform WaterstofNet. Ze willen bestuderen of het rendabel is om waterstof uit Chili of Oman naar hier te halen en te gebruiken. Dat meldt de VRT.

Waterstof kan dienen als schone brandstof maar er is heel wat energie nodig om dit gas, dat niet vrij in de natuur voorkomt, te produceren. Het kan alvast wel duurzaam geproduceerd worden in landen als Chili en Oman waar er aan zon of wind geen gebrek is. Daarna zou het dan per schip naar Antwerpen of Zeebrugge worden getransporteerd.

De petrochemische industrie in de Antwerpse haven zou die waterstof goed kunnen gebruiken als grondstof of als energiebron, zeggen de deelnemers aan het project.

Een studie moet nu uitwijzen of het project haalbaar en betaalbaar is. Over een jaartje weten we meer.