Ben Affleck maakt film over Congo onder Leopold II

Oscarwinnaar Ben Affleck gaat een film maken over de misdaden die in Congo gepleegd zijn onder het bewind van de Belgische koning Leopold II. Dat melden de Amerikaanse filmsites Variety en Deadline.

De film zal gebaseerd zijn op het boek ‘De geest van koning Leopold II en de plundering van de Congo’ van de Amerikaanse journalist Adam Hochschild.

In dat boek wordt ingegaan op het schrikbewind dat Leopold II van 1885 tot 1908 in zijn toenmalige privékolonie Kongo-Vrijstaat voerde. Volgens de auteur heeft dat bewind aan zeker 8 miljoen mensen het leven gekost.

Het verhaal focust op drie mannen - een zwarte Amerikaanse missionaris, een Engelse onderzoeksjournalist en een Ierse spion - die de wantoestanden in Congo aanklaagden en zo de basis vormden voor een van de eerste mensenrechtenbewegingen uit de geschiedenis.

Het boek was in 2006 al de basis van een documentaire. Aan de hand van memoires van koloniale deelnemers en van (de enkele zeldzame rechtstreekse) Congolese getuigen beschrijft Hochschild hoe de Congolese bevolking zelf Leopolds strooptochten naar ivoor en rubber moet hebben ervaren.

Ben Affleck, die eerder onder meer Argo en The Town regisseerde, is persoonlijk geëngageerd in de regio. Hij richtte het Eastern Congo Initiative op, een initiatief dat zich richt op economische en sociale ontwikkeling van de regio.

Farhad Safinia zal het scenario voor de film schrijven. Voor de productie zal Affleck samenwerken met verschillende partners, onder wie Martin Scorsese en Harry Belafonte.