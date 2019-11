Lewis Hamilton vertelt wat de dood van F2-piloot Anthoine Hubert in Spa met hem deed en wat er nadien door zijn hoofd spookte.

Anthoine Hubert vond de dood na een verschrikkelijke crash tijdens de eerste F2-race in het raceweekend van de GP van België. Lewis Hamilton zag het allemaal gebeuren terwijl hij een interview aan het geven was en op die beelden is te zien dat de zesvoudige wereldkampioen erg aangedaan was.

In een gesprek met Andrew Benson van BBC geeft hij een inkijk over wat er die dag door hem heen ging en dat het hem deed denken aan het gitzwarte raceweekend in Imola 1994, waar Roland Ratzenberger en Ayrton Senna de dood vonden.

"Veel dingen flitsten door mijn hoofd," zei Hamilton. "Ik herinner me het gezicht van Ayrton Senna toen hij Ratzenberger zag verongelukken. Er was veel 'déjà vu' in die ervaring."

"Er gingen 's avonds veel gedachten door mijn hoofd.... Ik maakte me zorgen over die jongen. Ik weet hoe het is om in F2 te zijn en de droom te hebben om iets te bereiken."

"Ik dacht bij mezelf: 'De auto's zijn nog steeds onveilig'. Vooral in de lagere klasses is het waarschijnlijk nog minder veilig dan voor ons."

"En dan is er de vraag hoeveel je nog nodig hebt, hoeveel je nog wil bereiken? Maar ik doe het niet meer omdat ik iets wil bereiken, ik doe het omdat ik ervan hou om het te doen."

Hoewel zulke gedachten complex zijn geeft Hamilton aan dat hij nooit gedacht heeft om de angst de bovenhand te laten nemen want dan is je carrière voorbij vertelt hij.

“Ik heb het meegemaakt toen ik acht jaar was en er een concurrent overleed. Mijn beste vriend stopte meteen omdat hij de angst had toegelaten.”

“Ook na de crash van Hubert heb ik die angst niet toegelaten,” gaat Hamilton verder.

“Natuurlijk denk je dan aan het moment dat je voor de hemelpoort zal staan en terugkijkt op je leven. Zou je dan willen dat je meer tijd had doorgebracht met de mensen die je liefhebt en had je daar dan meer moeten naar handelen?”

“Dat soort vragen gingen wel door mijn hoofd maar ik heb nooit aan stoppen gedacht,” besluit Hamilton.

