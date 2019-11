Prins Laurent stuurt opnieuw zijn kat naar belangrijke familiebijeenkomst: ‘Geen tijd voor’

Prins Laurent (56) komt niet naar het jaarlijkse kerstconcert op het koninklijk paleis in Brussel. Hij heeft de uitnodiging van koning Filip en koningin Mathilde af­geslagen. Vorige week bleef hij ook mysterieus weg van Koningsdag, nog zo’n belangrijke familiebijeenkomst. ‘Ik heb andere dingen te doen.’

Koning Filip en koningin Mathilde organiseren op 18 december hun traditioneel kerstconcert om de mensen te bedanken die hen dit jaar hielpen bij ‘het goede verloop van hun werk’. Ze nemen prinses Elisabeth (18) en hun andere drie kinderen mee. Koning Albert en koningin Paola komen ook luisteren naar Bach en Mendelssohn, net als prinses Astrid en haar echtgenoot prins Lorenz. Prins Laurent en zijn vrouw prinses Claire laten verstek gaan. Zij gaven bij de diensten van koning Filip geen specifieke reden voor hun afwezigheid op.

Volgens ingewijden is de relatie van Laurent met Filip weer bekoeld. In een interview van enkele maanden geleden beklaagde hij er zich over dat zijn oudere broer vanaf hun kindertijd ‘meer aandacht en kansen kreeg’. Maar zijn grootste frustratie ging over de Belgische regering. In zijn ogen hielp die hem niet de 50 miljoen terug te eisen die Libië aan zijn vzw is verschuldigd. Begin dit jaar schreef hij daar nog een vlammende brief over aan toenmalig premier Michel (MR). Laurent bleef ook in 2017 weg van het kerstconcert, kwaad als hij was omdat het parlement zijn dotatie had ingeperkt na een zoveelste conflict.

Prins Laurent vindt wel de tijd voor een bezoek aan een expositie van kunstenaar Thierry Poncelet. Foto: Belga

‘Neen, dit is geen protestactie’, verklaart Laurent desgevraagd tegenover onze krant. ‘Ik heb op 18 december een privéafspraak.’ Het is de tweede belangrijke familiebijeenkomst die hij mist. Hij bleef vorige week vrijdag ook weg van Koningsdag. Wetende dat dat feest elk jaar op 15 november valt, was het vreemd dat Laurent die datum niet had geblokkeerd in zijn agenda om eer te betuigen aan koning Filip. ‘Ook toen had ik andere dingen te doen.’ Over de aard van zijn beide privé­afspraken wenste hij geen details te geven.

Vreemd genoeg kon prins Laurent de dag na Koningsdag wel tijd maken voor een afspraak in Antwerpen. Onder persbelangstelling bezocht hij vorige zaterdag een expo van kunstenaar Thierry Poncelet in WM Gallery, uitgerekend de galerie waar Delphine Boël geregeld exposeert. Laurent stond even stil bij een van haar kunstwerken waarmee ze de verhalen over haar vermoedelijke biologische vader koning Albert kracht bijzet.