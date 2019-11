Tesla-topman Elon Musk heeft een elektrische pick-uptruck onthuld: de CyberTruck. De demonstratie verliep niet vlekkeloos.

Musk omschreef de auto tijdens de voorstelling in Los Angeles als een voertuig waar geen krassen of deuken op komen. De ramen zijn van gewapend glas, zei hij. Maar toen iemand bij een demonstratie een metalen bal tegen het raam gooide, barstte het. Musk leek verrast, maar wees erop dat het glas niet helemaal gebroken was.

Smash hit?



Tesla CEO Elon Musk unveils the all-electric battery-powered Tesla Cybertruck in California - but the demonstration of the armored-glass didn't go entirely to plan pic.twitter.com/B8JCoKmQKC — AFP news agency (@AFP) November 22, 2019

De pick-uptruck van Tesla ziet eruit als een futuristisch gepantserd voertuig. Het ontwerp is deels geïnspireerd op de Lotus Esprit uit de James Bond-film The Spy Who Loved Me, schreef Musk op Twitter. Hij verwees ook al eens naar de sciencefictionfilm Blade Runner.

Cybertruck design influenced partly by The Spy Who Loved Me https://t.co/HKBzxFNfzm — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2019

Prijs

De auto moet een kleine 40.000 dollar (36.000 euro) kosten. Het kan overigens nog jaren duren voordat de eerste elektrische pick-uptruck van Tesla daadwerkelijk te koop is. De productie zou eind 2021 moeten starten.

De elektrische pick-uptruck in de markt zetten, wordt geen sinecure. Eigenaars van een pick-up zijn doorgaans erg merktrouw. In de VS zijn de drie meest verkochte wagens pick-uptrucks. Maar die markt is sterk in handen van Dodge, Ford en Chevrolet terwijl ook het Japanse Toyota een hap uit de taart neemt.

Het belangrijkste model voor Tesla blijft vooralsnog de Model 3, de relatief betaalbare elektrische auto waarmee het bedrijf de massa wil bereiken.