Trump reikt National Medal of Arts uit aan de vader van Angelina Jolie, ‘legende’ en supporter Jon Voight

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de kunstprijs National Medal of Arts uitgereikt aan acteur Jon Voight, die de president ‘een van de grootste levende legendes van de cinema’ noemde. Voight is een van de weinige supporters van Trump in Hollywood.

‘U bent een fantastische artiest’, verklaarde Trump tijdens de ceremonie in het Witte Huis. ‘Jon is een acteur met een buitengewone diepgang en ik hou enorm van hem.’

De 80-jarige acteur, die de vader is van actrice Angelina Jolie, raakte bekend dankzij zijn rol in Midnight Cowboy (1969). In 1978 won Voight een Oscar en een Golden Globe voor zijn werk in de film Coming Home.

‘Grootste president sinds Lincoln’

In 2016 maakte de acteur bekend dat hij Trump steunt. ‘Ik, Jon Voight, kan zonder twijfel bevestigen dat Donald grappig, plagerig, kleurrijk, maar bovenal eerlijk is’. Sindsdien heeft hij verschillende keren zijn steun voor de president uitgesproken. In mei dit jaar noemde hij hem zelfs ‘de grootste president sinds Abraham Lincoln’.

Voights zoon was aanwezig bij de ceremonie, zijn beroemde dochter niet.

Het is de eerste keer dat Trump een National Medal of Arts uitreikt. Hij lauwerde meteen ook countrymuzikante Alison Krauss, Sharon Percy Rockefeller – vrouw van oud-senator Jay Rockefeller, filantroop en CEO van WETA-TV – en de muzikanten van het Amerikaanse leger met zo’n medaille.

Het Claremont Institute, filantroop Teresa Lozano Long, chef Patrick J. O’Connell en auteur James Patterson kregen dan weer een National Humanities Medal.