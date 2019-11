Duizenden Colombianen trekken de straat op tegen president Duque

Colombiaanse vakbonden, studentengroepen, inheemse groepen en andere demonstranten kwamen donderdag massaal op straat uit toenemende ontevredenheid over het beleid van president Ivan Duque.

Honderdduizenden demonstranten vroegen de regering om het minimumloon voor jongeren en het universele recht op pensioen te handhaven. President Duque ontkende al herhaaldelijk dat hij plannen had om daar iets aan te veranderen, maar het is duidelijk dat velen hun president niet vertrouwen.

Andere demonstranten kloegen onder meer over de nalatigheid van de overheid, die de moord op honderden mensenrechtenactivisten niet had kunnen vermijden, en over de corruptie aan de universiteiten.

Er klonk ook boosheid over de trage uitvoering van het historische vredesverdrag uit 2016 met de linkse rebellenbeweging FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia). Dat akkoord bracht formeel een einde aan vijf decennia van burgeroorlog waarbij 260.000 mensen werden vermoord en meer dan 7 miljoen Colombianen hun huis moesten ontvluchten.

Traangas, politierazzia's, potten en pannen

President Duque liet meermaals weten dat zijn regering geen geweld zou tolereren. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Nancy Patricia Gutierrez verliepen de protesten doorgaans vreedzaam. Gutierrez sprak over een ‘zeer positieve deelname van de burgers in vrijwel heel het land’ en ‘een reeks geïsoleerde incidenten die op adequate wijze door de nationale politie werden aangepakt’.

De marsen startten inderdaad zonder veel incidenten, maar tegen de avond werd de sfeer grimmiger. In de hoofdstad Bogota blokkeerden demonstranten wegen en werden zo’n 64 busstations beschadigd.

Tegen de avond staken gemaskerde demonstranten verschillende vuilniscontainers in brand en verhinderden ze de brandweer om die te blussen. Over de stad waren ook explosies te horen. De politie diende de demonstranten met traangas van antwoord. Over de hele stad betuigden de inwoners steun aan de demonstranten met een concert van potten en pannen.

Politierazzia’s bij activisten en op de redactie van een cultureel magazine eerder deze week, werden op sociale media fel bekritiseerd.

Protestgolf in Latijns-Amerika

Volgens de politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken raakten bij de protesten 42 burgers en 37 politieagenten gewond, terwijl 36 mensen werden gearresteerd. Zowat 207.000 mensen namen aan de marsen deel.

De Colombiaanse anti-regeringsprotesten vallen samen met gelijkaardige demonstraties in andere Latijns-Amerikaanse landen, zoals Chili, Bolivië en Nicaragua.