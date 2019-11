Eerste Marvel-strip geveild voor recordbedrag van 1,2 miljoen dollar

Het werk uit 1939 ging op een veiling in het Amerikaanse Dallas voor ruim een miljoen euro onder de hamer. Volgens een woordvoerder van veilinghuis Heritage Auctions gaat het om de hoogste prijs ooit voor een Marvel-strip.

De koper, een oude verzamelaar van historische stripboeken, deed zijn bod per telefoon.

Tien cent

De eerste strip van uitgeverij Marvel Comics, die toen nog Timely heette, kostte in 1939 tien cent. Het kostbare stripboek werd in dat jaar gekocht in de Amerikaanse staat Pennsylvania en is nog in uitstekende staat.

Het werk introduceerde destijds verschillende bekende Marvel-personages zoals Human Torch en de Sub-Mariner. De eerste uitgave, in oktober 1939, sloeg destijds in als een bom. Ze kreeg een eerste oplage van 80.000 en een herdruk op 800.000 exemplaren.

De inhoud van het werk werd destijds aangeleverd door Funnies Inc., een bedrijf dat vooral stripalbums verpakte. Maar voor opkomende uitgeverijen die hun kosten wilden drukken, kon Funnies Inc. ook volledige albums maken, van concept tot afgewerkt product. Zulke ‘winkeltjes’ leken een beetje op sweatshops in de modesector. Stripalbums maken was destijds stukwerk: veel handen – scenarioschrijvers, tekenaars, inkleurders en letterzetters – werkten tegen de klok en ­bijna gelijktijdig aan de originele pagina’s. Het waren meer fabriekjes dan een vorm van kunst.

Ze boden werk aan groentjes, aan oude werkezels die compleet aan de grond zaten en – toen de Tweede ­Wereldoorlog uitbrak en veel jongemannen de ateliers moesten ruilen voor het front, maar de vraag naar strips wel bleef stijgen – zelfs aan vrouwen, gekleurde mensen en andere buitenstaanders. Die moesten overigens de racistische en seksistische stereotypes aanleveren die lange tijd een wezenlijk onderdeel waren van het hele medium.

Recordprijs

Het vorige recordbedrag voor Marvel-strip werd neergelegd voor een uitgave uit 1962, waarin Spiderman voor het eerst zijn opwachting maakte. Dat werk werd in 2011 voor 1,1 miljoen dollar (995.000 euro) verkocht.

De duurste verkoop ooit van een stripboek verliep via eBay. Voor een strip van Superman werd in 2014 3,2 miljoen dollar (2,9 miljoen euro) betaald.