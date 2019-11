Antwerp onbedreigd langs AA Gent

Antwerp sluit zijn heenronde af op een puike vierde plaats. Na de winst tegen competitieleider Club Brugge ging woensdagavond ook nummer twee AA Gent voor de bijl, met 3-2. Een jubileum in stijl dus voor Bölöni, die voor de honderdste keer in de dug-out plaatsnam. De Buffalo’s hoeven niet te lang te treuren. Zondag wacht alweer een kans op revanche.

Voor zijn honderdste duel op de Antwerp-bank had Bölöni opnieuw een basisplaats over voor Refaelov, zijn eerste na vier speeldagen bankzitten. Minder goed nieuws had de jubilaris voor Mirallas, die net als tegen Club Brugge naast de ploeg viel. Een alarmerend signaal toch wel voor de man die enkele weken geleden nog openlijk zijn ambitie uitsprak om terug te keren naar de Rode Duivels. Temeer omdat met Lamkel Zé een concurrent van Mirallas op het strafbankje zat.

AA Gent startte met zijn verwachte elf en was meteen wakker. Mbokani trapte na goed dertig seconden van dichtbij over de dwarsligger. De thuisploeg dirigeerde, met een dartelende Rodrigues en Refaelov die iets te egoïstisch voor eigen succes ging. De Buffalo’s reageerden met ongevaarlijke pogingen van Odjidja en Depoitre, tót in minuut 20. David stuurde met een messcherpe bal Yaremchuk diep. Hoedt en Arslanagic openden hun defensie, zodat de Oekraïner zijn achtste competitietreffer ongehinderd kon binnen leggen.

‘Dat kan ik niet laten gebeuren’, moet Gouden Stier Mbokani op dat moment gedacht hebben. De Congolees bleef met zijn robuuste lijf in balbezit en fusilleerde Kaminski, goed voor zijn twaalfde in de Jupiler Pro League. Het Gentse protest voor een voorafgaande fout op David bracht geen zoden aan de dijk. The Great Old ging nu, net als anderhalve week geleden tegen blauw-zwart, op en over zijn tegenstander. Owusu beroerde een schot van Rodrigues met de hand. ‘Strafschop’, oordeelde scheidsrechter Laforge. Een gulle Mbokani gooide het leer richting Refaelov, gevolgd door een high five. Een mooi gebaar na de pijnlijke penaltygate tegen Standard. De Israëliër twijfelde niet en stuurde Kaminski de foute kant uit.

De thuisploeg hield die voorsprong vast tot aan de rust, en sloeg zowaar nog eens toe bij de start van de tweede periode. Rodrigues, alweer in de regiekamer, lepelde de bal inventief tot bij Mbokani. De ex-Gouden Schoen rondde af voor zijn tweede van de avond, nummer dertien al in totaal. De bezoekers moesten nu een offensief uit hun sloffen schudden waar ze eerder al in Anderlecht (3-3) mee uitpakten. Lustig liet dé kans op de aansluitingstreffer aan de tweede paal liggen.

Een VAR-moment leek de partij een nieuwe wending te geven, nadat Haroun op de enkel van invaller Bezus ging staan. Laforge bleef lang naar de beelden kijken en bestrafte de Antwerp-kapitein met geel. Een billijke beslissing van de man in het oranje. RAFC had het de jongste weken moeilijk om een voorsprong, zelfs een van twee doelpunten, vast te houden, maar bleef deze keer wel overeind, al werd het in de toegevoegde tijd nog razend spannend. David ging erbij zitten en stuurde zo alle roodhemden het bos in. De Canadees sprong vliegensvlug weer recht en maakte er 3-2 van. In Deurne-Noord vreesde men plots nog voor een nieuw doemscenario. De thuisfans sidderden en beefden, tot Laforge er na een leuke pot een einde aan maakte.

Antwerp sluit zijn heenronde af met een 27 op 45, net als Standard en KV Mechelen. AA Gent blijft met een puntje meer tweede, maar voelt wel de hete adem van het drietal in de nek.