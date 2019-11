Zestien verstekelingen aangetroffen in Ierse haven

In een veerboot die op weg is naar de Rosslare Europort in Ierland zijn zestien mensen levend aangetroffen in een vrachtwagen. Ze verbleven wellicht tien tot twaalf uur aan boord van een container.

Het zou gaan om mensen uit het Midden-Oosten. Sommigen hebben de politie verteld in de waan te zijn geweest dat ze op weg waren naar Groot-Brittannië in plaats van Ierland, wat de bestemming van de veerboot was.

De ontdekking gebeurde vanmorgen in een verzegelde oplegger, tijdens een routinecontrole, aldus de door de Ierse openbare omroep RTE geciteerde rederij Stena Line. De boot was vertrokken in het Franse Cherbourg.

De vrachtwagen is ondertussen van boord gehaald en meegenomen voor verder onderzoek. De bestuurder en de eigenaars zijn allemaal Ieren. Ze helpen bij het onderzoek, de trucker is niet gearresteerd.

Naar verwachting zullen de meesten verstekelingen asiel aanvragen in Ierland. Wellicht worden ze nog in de loop van de avond naar een opvangcentrum gebracht.