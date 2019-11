Zevende festivaldag in Werchter nog voer voor discussie

Live Nation wil graag op zondag 21 juni in Werchter TW Classic organiseren. Maar de Haachtse schepen Tom Van der Auwera (Open VLD) verzet zich tegen het evenement, waarvoor een zevende festivaldag op de weide van Werchter nodig zou zijn.

Eerder raakte al bekend dat Live Nation op zaterdag 20 juni Werchter Boutique wil laten plaatsvinden met Taylor Swift als headliner en op zondag 19 juli Werchter Boutique Pop-Up met Billie Eilish als top of the bill. De volgende editie van Rock Werchter staat gepland van 2 tot en met 5 juli, nog eens vier dagen dus, wat het totaal voor 2020 op zes brengt.

Verwijzend naar eerdere afspraken over het maximale aantal van zes festivaldagen tijdens eenzelfde zomer in Werchter verzet Van der Auwera zich tegen een zevende festivaldag. Hij verwees hierbij onder meer naar de draagkracht van de omgeving. ‘Er moet dus een festivaldag wegvallen of op een andere locatie georganiseerd worden’, aldus de schepen.

In een korte reactie bevestigt Live Nation dat het momenteel volop werkt aan de voorbereiding van TW Classic 2020. De werkdatum is 21 juni. ‘We hebben een princiepsakkoord om een extra festivaldag te organiseren in 2020 mits wederzijds akkoord van de gemeenten Haacht en Rotselaar’. Op de uitlatingen van Van der Auwera wil de woordvoerster van Live Nation niet reageren.

Haachts burgemeester Steven Swiggers (Open VLD) laat weten dat zijn bestuur nog geen beslissing nam over de aanvraag voor een zevende festivaldag. ‘Er zal hierbij rekening worden gehouden met verschillende aspecten zoals draagvlak, leefbaarheid, capaciteit, veiligheidsdienst, mobiliteit... Vanuit organisatorisch standpunt zijn veiligheid en mobiliteit cruciaal. Wij wachten nog op een aantal adviezen. Eerstdaags zal duidelijk worden wat kan en onder welke voorwaarden’.