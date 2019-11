Uber draagt verantwoordelijkheid voor de dood van een voetganger die door een van zijn zelfrijdende auto’s werd aangereden. Dat besluit een onderzoek van de Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB).

De NTSB onderzocht de dood van de 49-jarige Elaine Herzberg, die in 2018 door een zelfrijdende Uber werd doodgereden in Tempe, Arizona.

‘De botsing was de laatste link in een lange ketting van handelingen en beslissingen, gemaakt door een organisatie die van veiligheid jammer genoeg geen prioriteit maakte’, stelde voorzitter Robert Sumwalt. De instantie hekelt de ‘inefficiënte veiligheidscultuur’ van het bedrijf. De botsing kon volgens de NTSB maar gebeuren omdat de back-up bestuurder, die had moeten ingrijpen, op haar smartphone aan het kijken was. Ook de software die Ubers zelfrijdende wagen gebruikte, kende heel wat gebreken, zoals het niet adequaat registreren van voetgangers of inschatten van veiligheidsrisico’s.

Na de crash stopte Uber een tijdje met de tests. Het bedrijf zegt de ontwikkeling van zelfrijdende wagens voort te zetten, maar ook dat het na de crash veiligheidsaanpassingen heeft gedaan. In december vorig jaar startte Uber opnieuw met tests met zelfrijdende wagens in Pennsylvania.