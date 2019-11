Bart Swings schaatst tegen wereldrecordhouder tijdens Wereldbeker in Polen

Bart Swings moet het vrijdag in de tweede manche voor de wereldbeker op de 5000 meter opnemen tegen de wereldrecordhouder, de Canadees Ted-Jan Bloemen. Swings en Bloemen vormen in de hal van Tomaszow Makowiecki (Polen) het vierde paar.

Bloemen is houder van het wereldrecord met 6:01.86. Vorig weekend was de Canadees met Nederlands roots (6:25.67) maar een fractie sneller dan Swings, die in 6:26.30 als negende eindigde.

In de zevende van acht ritten schaatst de Nederlander Patrick Roest, die vorig weekend in de Wit-Russische hoofdstad Minsk won (6:16.61). Zijn tegenstander is de Canadees Graeme Fish. Het baanrecord in Tomaszow Makowiecki, waar nog weinig grote wedstrijden zijn gereden, staat op naam van de Pool Jan Szymanski (6:37.50).

Swings is de enige Belg die vrijdag in actie komt. Stien Vanhoutte, Anke Vos, Mathias Vosté en Tim Sibiet schaatsen zaterdag en zondag.