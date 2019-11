Voor zowat alles is er een coach. Kunnen we dan niets meer zelf?

Scheiden, opvoeden, opruimen, verhuizen: voor elke hobbel in het leven kun je tegenwoordig een professional inhuren. Zijn wij, moderne mensen, dan zo hulpeloos?

Zijn al die coaches een overbodige luxe? Of zijn ze net een slimme vorm van zelfzorg? En wat zegt het over ons, moderne mensen, dat we zo vaak professionele hulp inroepen, op zoveel domeinen? Journaliste Eva Berghmans zocht het uit.

Lees de artikels van Eva Berghmans over coaches en onze nood aan houvast

Journalist Eva Berghmans | Host Lise Bonduelle | Redactie Lise Bonduelle, Fien Dillen | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Wouter Van Driessche | Chef Audio Wouter Van Driessche

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.