Van prins Andrew naar The Panic Room

Van prins Andrew tot de hoofdrolspeler uit de aflevering van Steenrijk, straatarm van deze week: op tv vallen vanavond heel wat 'smerige mannetjes' te zien. Gelukkig is er ook Jodie Foster als alternatief.

Terzake (Canvas, 20.00-20.30 uur)

Correspondente Lia Van Beckhoven geeft vanuit Londen toelichting bij de toekomst van het Britse koningshuis na de affaire waarin prins Andrew verzeild raakte.Met Corrinee Vela wordt ingegaan op de moord op haar zus, de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia. Pieterjan De Smedt sprokkelde in de wandelgangen van de Kamer reacties op de federale formatie.

Onze jongens op Java (NPO2 20.25-21.15 uur)

In Indonesië ging de Tweede Wereldoorlog over in een gewelddadige onafhankelijkheidsoorlog. In deze reeks spreken Nederlandse militairen, vaak voor het eerst, over de acties die ze tussen 1945 en 1949 uitvoerden.

De afspraak (Canvas, 20.30-21.10 uur)

Professor palliatieve geneeskunde Wim Distelmans (VUB) en ex-CD&V’er Wivina Demeester hebben het over euthanasie bij dementie. Luckas Vander Taelen stelt zijn boek Brussel, de stad waarvan ik hou voor. En Sihame El Kaouakibi (Open VLD) viert de tiende verjaardag van ‘Lets’ go urban’.

Panic room (Vitaya 20.40-22.45 uur)

Meg Altman (Jodie Foster) verschuilt zich met haar dochter voor overvallers in een soort safe. De thriller van David Fincher uit 2002 is nog steeds spannend. Kristen Stewart, toen 12, gaf al blijk van behoorlijk acteertalent.

Steenrijk, straatarm (VTM 20.35-21.35 uur)

Nederlandse kijkers waren niet te spreken over Jan Kriekels, bekend van The sky is the limit, die in deze aflevering van huis ruilt met een arm gezin uit Breda: ‘een smerig mannetje’. Voor wie zijn guilty pleasures écht fout wil, of zich eens goed wil ergeren.