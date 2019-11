Franse staking noopt Chanel tot verplaatsen defilé

Chanel neemt het zekere voor het onzekere, en verplaatst het defilé dat had moeten plaatsvinden op donderdag 5 december. Die dag is immers een algemene staking tegen de Franse pensioenhervormingen aangekondigd.

Met zijn jaarlijkse métiers d’art-collectie wil het Franse modehuis Chanel de ambachten van het huis in de kijker zetten. Voor het defilé kiest het modehuis vaak een bijzondere bestemming uit, zo waren de voorbije jaren Salzburg, Rome en New York al aan de beurt.

Dit jaar vindt het defilé plaats in Parijs, dicht bij huis, al hebben de Chanel-bazen nu misschien spijt van die keuze. Die dag staat er namelijk ook een grote algemene staking tegen de pensioenhervormingen gepland.

Omdat de kans bestaat dat die de Franse hoofdstad (en de rest van het land) volledig lamlegt, een groeiend aantal vakbonden heeft al opgeroepen om deel te nemen, heeft Chanel besloten om het defilé een dag te vervroegen, naar woensdag 4 december, zo meldt Women’s Wear Daily.

Het is niet de eerste keer dat sociale onrust roet in het eten gooit bij het modehuis. Dit najaar werd ook al een gepland defilé in Hongkong geannuleerd uit vrees dat heel wat genodigden de catwalkshow zouden skippen door de protesten in de miljoenenstad.