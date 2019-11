Oud-bestuurders Publifin riskeren boete

Het openbaar ministerie heeft donderdag voor de correctionele rechtbank van Luik een boete gevorderd voor zeven ex-leden van de raad van bestuur van Publifin. Mogelijk moeten ze ook de ten onrechte verworven zitpenningen terugbetalen.

De zeven worden beschuldigd van belangenneming en verduistering in het uitoefenen van een openbare functie. De procureur-generaal wees erop dat het zijn bedoeling was om een ‘oproep aan het wettelijke’ te stellen en niet het opleggen van een ‘significante repressie’.

Georges Pire, André Denis, Jean-Marie Gillon, Robert Botterman, Pol Guillaume, Pierre Stassart en Catherine Maas staan terecht in het kader van het Publifin-schandaal dat in 2016 uitbarstte. Toen kwam aan het licht dat comitéleden van de Luikse intercommunale Publifin betaald werden voor vergaderingen waaraan ze niet of weinig deelnamen.

De beklaagden behoorden niet tot deze sectorcomités, maar waren lid van de raad van bestuur van Publifin bij hun oprichting in 2013, en zes van hen werden in 2015 bevestigd.

Zichzelf voorgedragen

Het OM had geen kritiek op de oprichting van sectorcomités door de intercommunale, wat wettelijk was toegestaan. Het betwist de manier waarop de leden werden gekozen, want zeven bestuurders hebben zichzelf voorgedragen om te zetelen in het sectorcomité energie, wat in zijn ogen een belangenvermenging vormt.

Hij klaagde ook dat de vergoedingen werden vastgelegd door de raad van bestuur, terwijl dat uitsluitend het recht is van de algemene vergadering van Publifin en niet van de raad van bestuur. ‘Elke uitgevoerde betaling betekent belangenneming’, zei hij.

Niet op agenda

De zeven beklaagden worden ook beticht van het handhaven in 2015 van de sectorcomités. Toen ze werden opgericht werd ervan uitgegaan dat hun bestaan zou eindigen in 2015. Op de algemene vergadering van 29 juli 2015 werden de statuten van de intercommunale gewijzigd en werden de sectorcomités beëindigd, conform de wet op de lokale democratie. De raad van bestuur, die onmiddellijk volgde op de algemene vergadering, heeft die wijziging niet omgezet. Het punt stond niet op de agenda.

Bovendien betwist het OM de versie van de beklaagden die stellen dat de sectorcomités moesten behouden worden na een Waals decreet uit juli 2015. Voor het parket laat dit besluit de verlenging van de fameuze sectorcomités toe, maar legt dit niet op. Publifin had daarom de opheffing van de sectorcomités moeten behouden.

Boete en inbeslagname

Het parket vorderde een boete voor de beklaagden en laat de rechtbank oordelen over de hoogte ervan. Verder werd een ‘symbolische’ inbeslagname gevorderd, als compensatie voor de bedragen die ten onrechte werden opgestreken door de leden van de sectorcomités. Dat zou in totaal zowat 1,7 miljoen euro bedragen.

De pleidooien van de verdediging volgen op 28 november om 9.00 uur.