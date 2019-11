Enige Belgische vrouw op ‘Most Wanted’-lijst van Europol gearresteerd in Ivoorkust

Hilde Van Acker (56), de enige Belgische vrouw op de ‘Most Wanted’-lijst van Europol, is woensdagnacht gearresteerd in de Ivoriaanse stad Abidjan. Ook haar ex-man Jean-Claude LaCote, met wie Van Acker in 1996 een Britse zakenman vermoordde in De Haan, werd woensdagavond opgepakt in Ivoorkust.

Hilde Van Acker en Jean-Claude LaCote vermoordden op 23 mei 1996 de Britse zakenman Marcus Mitchell, nadat die had ontdekt dat hij bedrogen werd door oplichter LaCote. Het koppel werd gearresteerd, maar sloeg op de vlucht terwijl ze voorwaardelijk vrij waren.

LaCote en Van Acker vluchtten naar Zuid-Afrika, waar de man in 2008 al eens met uitlevering aan België flirtte na zijn aanhouding voor de ontvoering van de zoon van een Zuid-Afrikaanse zakenman. Hij werd toen echter uit de gevangenis bevrijd door Van Acker. Sindsdien waren de twee spoorloos.

Tijdens het assisenproces over de moord op Marcus Mitchell in 2011 werden ze allebei bij verstek veroordeeld tot levenslang. Europol zette Van Acker als enige Belgische vrouw onlangs op zijn ‘Most Wanted’-lijst. Uit de vele tips die daarop binnenkwamen, bleek dat de inmiddels gescheiden Van Acker en LaCote zich al jaren ophielden in Ivoorkust, het geboorteland van de Fransman. Daar werd Van Acker woensdagnacht om vier uur uit haar bed gelicht door de Ivoriaanse gendarmerie. Eerder op de avond was ook LaCote al gearresteerd in de Ivoriaanse stad Abidjan.

‘Dit is het ultieme afscheidscadeau’, zegt politiecommissaris Martin Van Steenbrugge. De topman van het FAST-team, dat voortvluchtige criminelen opspoort, gaat binnenkort met pensioen en jaagt naar eigen zeggen al bijna zijn hele carrière op de vrouw. ‘Maar dit is vooral goed nieuws voor de weduwe van Mitchell. Het is de bedoeling dat Van Acker en LaCote nu uitgeleverd worden aan België’, aldus Van Steenbrugge.