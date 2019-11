Extinction Rebellion Duitsland neemt afstand van oprichter na Holocaust-uitspraken

Roger Hallam, een van de oprichters van milieubeweging Extinction Rebellion, heeft de Holocaust een niet zo uitzonderlijk feit genoemd, ‘iets wat in de geschiedenis wel vaker is gebeurd’. Zijn uitspraken hebben de Duitse tak van de organisatie er alvast toe aangezet om afstand te nemen van Hallam.

In een donderdag in Die Zeit gepubliceerd interview zegt Hallam dat de Holocaust niet meer is dan een zoveelste ‘fuckery’ in de geschiedenis van de mensheid. Een genocide is ‘een regelmatig terugkerend fenomeen’, zegt hij in het gesprek. ‘Op regelmatige basis zijn miljoenen mensen in wrede omstandigheden omgebracht’, stelt hij.

Hij maakt daarbij ook de vergelijking met wat België in Congo deed. ‘De Belgen zijn eind 19de eeuw naar Congo getrokken, en hebben er de bevolking gedecimeerd’.

Dat de Duitsers zo getraumatiseerd zijn door de Holocaust, heeft volgens hem een verlammende werking, waardoor ze niet de juiste lessen trekken, geeft Hallam mee in het interview.

‘Inhoud en toon fout’

Bij de Duitse tak van Extinction Rebellion valt de vergelijking alvast slecht. De organisatie wijst er op twitter op dat de boodschap van Hallam zowel qua toon als qua inhoud fout is. Hallam is ook niet verbonden aan de Duitse afdeling, klinkt het dan ook.

Extinction Rebellion Duitsland erkent dat Hallam als één van de oprichters van de organisatie mee op de kaart heeft gezet, ‘met provocerende acties’. Maar sinds enkele maanden maakt hij zich ook schuldig aan ‘interne provocaties’, zo staat in een mededeling.