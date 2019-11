Wintermarkt wordt opnieuw Kerstmarkt in Blankenberge

Brugge en Gent wilden af van de naam ‘Kerstmarkt’, en kozen voor ‘Wintermarkt’ of ‘Gentse Winterfeesten’. In Blankenberge was er zoveel commotie om de naam Wintermarkt, dat de organisatie toch koos voor Kerstmarkt.

‘Voor de organisatie maakt het eigenlijk niet uit hoe ons evenement heet, maar de naamkeuze lokte veel negatieve commotie uit op sociale media en in de volksmond’, zegt organisator Dominick Chow. ‘We moesten alle zure reacties verwijderen, maar we hadden geen zin in al die negativiteit. Daarom hebben we besloten om er terug “Kerstmarkt” van te maken.’

Chow wou zijn evenement vooral diversifiëren van andere markten in Blankenberge. De naam Wintermarkt werd initieel gekozen omdat de organisatie dacht dat de naam Kerstmarkt al ingenomen was. Nu blijkt dat ‘Kerstmarkt’ toch nog vrij is, springt de organisatie op die kans. De promo moet worden aangepast, maar het programma blijft hetzelfde. ‘Voor sommige mensen was die houvast met Kerstmis heel belangrijk. Als we hen een plezier kunnen doen, waarom niet, voor de organisatie is de naam niet zo belangrijk’, zegt Chow.

Op het stationsplein in Blankenberge organiseren carnavalsverenigingen ook een ‘kerstmarkt’. ‘We hebben beiden een andere programmatie en leggen andere accenten’, aldus Chow. ‘Hopelijk kunnen we elkaar daarmee aanvullen.’

Naamsverandering in Brugge

In Brugge ontstond vorig jaar ook ophef, omdat de kerstmarkt werd hernoemd naar Wintermarkt. ‘Het is niet eens nieuw: de wintermarkt heet hier al drie jaar zo’, zei organisator Piet Vanderyse vorige jaar aan Het Nieuwsblad. ‘Het was inderdaad ook een manier om neutraler te zijn. Je moet weten dat hier honderdduizenden toeristen komen om van de sfeer te genieten. We willen niemand voor de borst stoten.’

Het Brugs Handelscentrum was de commotie moe en besloot op zoek te gaan naar een nieuwe naam. In Brugge worden alle winteractiviteiten voortaan overkoepeld onder de naam ‘Wintergloed’, waar de kerstmarkt deel van zal uitmaken, samen met bijvoorbeeld de ijspiste en de verlichte straat.

De Kerst- en wintermarkt in Brugge loopt van vrijdag 22 november 2019 tot en met zaterdag 5 januari 2020. Meer informatie vindt u hier.