Met de centen van Bill Gates op zoek naar de heilige graal van energie

Heliogen, een nieuw Amerikaans zonne-energiebedrijfje, maakt zich sterk dat het de grenzen aan het verleggen is. Het zegt erin geslaagd te zijn om de hittegrens zodanig op te trekken dat zonne-energie kan dienen als een CO2-loze energiebron voor het smelten van onder meer glas en ijzererts, in plaats van steenkool of aardgas.

Het bedrijfje dat gehuisvest is aan de Westkust van de Verenigde Staten experimenteert met 'concentrated solar power'. Het grote principe is om de hitte van de zon via een spiegelveld te reflecteren in een punt. Waardoor de temperatuur sterk opgedreven kan worden.

Zonnespiegelcentrales dienen vandaag vooral om elektriciteit te produceren. Daarvoor volstaat het om hitte op te drijven tot een paar 100 graden. Door gebruik te maken van artificiële intelligentie heeft Heliogen de temperatuur nu kunnen opdrijven tot meer dan 1000 graden Celsius.

De topman van Heliogen, Bill Gross schrikt er zelfs niet voor terug om te stellen dat hij de ‘heilige graal’ van energie heeft gevonden. Hij gaat ervan uit dat met de zonne-energietechnologie van Heliogen de deur openstaat voor nog hogere temperaturen, waardoor de zonnehitte ook kan dienen voor de productie van groene waterstof bijvoorbeeld. Die zal dan de huidige fossiele brandstoffen voor vrachtwagens en vliegtuigen vervangen.

Het blijft echter uitkijken welk prijskaartje er hangt aan de zonnehitte-installatie van Heliogen.

Dat Heliogen met deze 1000 graden-prestatie kan uitpakken heeft het ook te danken aan Bill Gates, de stichter van Microsoft. Gates heeft geld besteed aan het bedrijf. Het is overigens niet zijn enige energie-investering. De Amerikaanse miljardair is al langer geld aan het stoppen in bedrijven die nieuwe technologieën aan het ontwikkelen zijn die de energieproductie klimaatvriendelijker moeten maken en de CO2-uitstoot kunnen terugschroeven. Zo is hij de drijvende kracht achter een groot Amerikaans investeringsfonds Breakthrough Energy Ventures dat ernaar streeft om energievernieuwingen uit het lab en op de markt te krijgen. Hij heeft daarvoor ook andere bekende namen uit het bedrijfsleven warm gemaakt, zoals de topman van Amazon Jef Bezos en verder ook Richard Branson, Jack Ma en Michael Bloomberg.