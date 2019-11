Wolfsburg kan opnieuw op doelman Koen Casteels rekenen

Koen Casteels, de doelman van het Duitse Wolfsburg, is hersteld van het barstje in zijn kuitbeen dat hem bijna drie maanden aan de kant hield. Zaterdag maakt de 27-jarige Rode Duivel zijn comeback in de competitiewedstrijd op het veld van Eintracht Frankfurt.

Op de vraag of Casteels zaterdagnamiddag weer tussen de palen staat, antwoordde zijn coach Oliver Glasner donderdag volmondig “ja!”. Casteels blesseerde zich op 31 augustus in de thuiswedstrijd tegen Paderborn (1-1). Hij speelde die match uit maar klaagde achteraf over pijn in het kuitbeen. Onderzoek wees uit dat de Limburger een barstje had opgelopen.

Door de blessure miste Casteels onder meer de laatste zes EK-kwalificatiewedstrijden en de Europa Leagueduels tegen AA Gent. Wolfsburg staat na elf speeldagen op de tiende plaats in de Bundesliga met zeventien punten, evenveel als Frankfurt. (belga)