Infrabel test nieuw wapen tegen bevroren bovenleidingen

Spoornetbeheerder Infrabel gaat testen uitvoeren met een zogenaamde ‘rijmtrein’ om de impact van de vrieskou op het treinverkeer te beperken. Het ontdooien van de bovenleidingen door het spuiten van antivriesgel moet vertragingen vermijden.

De nieuwe werktrein is donderdag voorgesteld in Flawinne. Vorst op de bovenleiding is een jaarlijks terugkerend fenomeen, dat storingen veroorzaakt in de stroomvoorziening van de treinmotoren. Volgens Infrabel was dit probleem goed voor 80 uur vertraging vorig jaar alleen al.

Om de hinder te beperken, legt Infrabel tot dusver treinen in die uitgerust zijn met een sleepstuk waarmee de ijzelafzetting van de bovenleiding kan worden geschraapt. Maar deze maatregel heeft als nadeel dat de bovenleidingen er sneller door verslijten. Deze winter besloot Infrabel daarom een nieuwe, preventieve maatregel uit te testen, een ‘rijmtrein’ die de bovenleiding inspuit met een antivriesgel.

Platte kar

Een werktrein van Infrabel samengesteld uit twee locomotieven met daartussen een platte wagen zal met 30 km/u het product op de bovenleiding sproeien. Het goedje bestaat uit een mengsel van minerale en plantaardige oliën, die zo goed als volledig biologisch afbreekbaar zijn.

Op die platte wagen staat een stroomafnemer met daarop een spuitstuk gemonteerd. Met behulp van een lasercamera wordt de exacte locatie van de bovenleiding bepaald.

Het product wordt één keer per maand op de bovenleiding gespoten en zorgt ervoor dat ijzel er zich veel moeilijker op kan vasthechten. De Italiaanse spoorwegen gebruiken dit product al verschillende jaren met positieve resultaten.

Test in Ardennen

De trein wordt, in eerste instantie, vooral ingelegd op de delen van het spoorwegnet tussen Namen en Aarlen via Libramont en Bertrix. Deze delen van het spoornet zijn bijzonder gevoelig voor deze problematiek.

Bedoeling is om het product tot begin april maandelijks te gebruiken. Voor de proefrit kost dit zo’n 20.000 euro. In totaal zullen deze winter vijf tot zes ritten georganiseerd worden op de betrokken spoorlijn. Totaalprijs voor alle ijzelgevoelige lijnen: zo’n 300.000 euro.