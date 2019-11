AFC Tubize in aanleg van schorsing geplaatst wegens schuld bij BAS

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft ACF Tubize in aanleg van schorsing van sportactiviteiten geplaatst. De reden daarvoor is een openstaande financiële schuld bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), zo vernam Belga.

Tubize heeft de degradatie uit het profvoetbal naar de eerste amateurklasse deze zomer slecht verteerd. Bovenop financiële onzekerheid liep het ook sportief voor geen meter bij de Waals-Brabanders, die de rode lantaarn delen met Winkel Sport.

Nu riskeert Tubize ook geschorst te worden door de KBVB, met mogelijke forfaitnederlagen tot gevolg. De reden daarvoor is een openstaande rekening bij het BAS. De KBVB stelde Tubize daarvoor in gebreke. De club uit de eerste amateurklasse werd per aangetekend schrijven aangemaand om zijn schuld in te lossen, voorlopig zonder resultaat. Tubize wordt nu ferm aangemaand die schuld snel in te lossen.

De voorbije jaren verscheen ‘le Sang et Or’ meermaals voor het arbitragehof. Tubize moest voor de seizoenen 2014-2015 en 2015-2016 voor het BAS verschijnen om zijn licentie voor tweede klasse te behouden. Twee seizoenen terug viel de club de licentie van SK Lierse aan en afgelopen zomer mengde Tubize zich ook in het tuchtdossier rond ‘Schone Handen’. Die arbitrageprocedures zijn niet gratis.