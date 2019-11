Ze wisten dat hij een veroordeelde pedofiel was, en tóch zonden ze hem ‘op missie’ naar een plek in Afrika waar hij met de meest kwetsbare kinderen in contact kon komen. De vermeende nieuwe slachtoffers van de Vlaamse pater Luk D. (50) getuigen nu.

De nieuwe aanklachten tegen de Vlaamse pater Luk D. (50), die lid is van de orde van de salesianen, blijven stevig nazinderen. Zelfs tot in de Verenigde Staten, want nieuwszender CNN pakt donderochtend ...