Google verscherpt regels voor politieke advertenties

Politieke adverteerders kunnen via Google alleen nog de leeftijd, het geslacht en de locatie van hun doelgroep inzien. Het techbedrijf gaat nog niet zo ver als Twitter.

Google gaat de verspreiding van politieke advertenties via de eigen platformen aan banden leggen. Dat heeft het bedrijf woensdagavond laat in een blogpost bekendgemaakt. De hoeveelheid data waarop adverteerders hun boodschap kunnen afstemmen, wordt teruggebracht tot leeftijd, geslacht en postcode. De regels gaan gelden voor de bekende zoekmachine, YouTube en andere platformen.

Google schrijft in het blog: „Gezien recente zorgen en debat over politieke advertenties willen we het vertrouwen bij kiezers vergroten. Ongeacht de invloed op onze omzet.”

Wie tot voor kort een advertentie bij Google aanbood, kreeg tegen betaling de beschikking over een zeer nauwkeurig advertentiesysteem waarin Google grote hoeveelheden data over gebruikers verzamelt: hun zoekgeschiedenis, lees- en stemgedrag en politieke voorkeur. Op basis daarvan konden partijen of kandidaten heel gericht kiezers bereiken. Die manier van adverteren staat onder druk. Zowel bij Google als andere internetbedrijven.

Google past dit nu aan, enkel voor politieke advertenties.

Twitter en Facebook

Google gaat nog niet zo ver als Twitter, waar sinds deze week advertenties met politieke inhoud grotendeels verboden zijn. Facebook houdt er ondertussen aan vast dat het een podium wil blijven bieden aan politieke boodschappen en bewegingen.

Het nieuwe beleid van Google wordt volgende week al van kracht in het Verenigd Koninkrijk, waar op 12 december parlementsverkiezingen zijn. De Europese Unie volgt nog dit jaar en de rest van de wereld na de jaarwisseling.