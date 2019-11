Ryanair moet Spaanse passagier toeslag voor handbagage terugbetalen

Een Spaanse passagierster die van Ryanair een toeslag van twintig moest betalen voor haar handbagage, werd door een Spaanse rechter in het gelijk gesteld. Ryanair moet haar het bedrag plus interesten terugbetalen.

De passagier had een klacht ingediend tegen de Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij nadat ze op 25 januari op een vlucht van Madrid naar Brussel voor haar tweede stuk handbagage twintig euro extra had moeten betalen.

Ryanair bepaalde dat enkel bij het boeken van het prioritytarief het tweede stuk bagage met een maximaal gewicht van tien kilogram kosteloos in de cabine van het vliegtuig meegenomen mag worden. De vrouw had het standaardtarief geboekt, waarbij passagiers sinds november 2018 enkel nog een klein tasje gratis mee aan boord mogen nemen.

Rechter Bárbara María Córdoba Ardao heeft de klaagster nu gelijk gegeven. Een toeslag voor een stuk bagage dat probleemloos in de cabine vervoerd kan worden, is misbruik, zo klonk haar oordeel woensdag in Madrid.

Volgens de rechter zijn de nieuwe bagageregels van Ryanair in strijd met zowel de Spaanse wetgeving als met de Europese verordening 1008/2008 over gezamenlijke regels voor de exploitatie van luchtverkeersdiensten.

Ryanair kan niet in beroep gaan tegen de uitspraak, maar heeft al laten weten dat het niet van plan is om zijn bagageregels aan te passen. ‘Het gaat hier om een losstaande zaak waarbij onze commerciële vrijheid om zelf de grootte van de handbagage te bepalen, verkeerd werd geïnterpreteerd’, aldus de luchtvaartmaatschappij in een mededeling.