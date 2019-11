Opnieuw IS-weduwe op weg naar België

Er is opnieuw een IS-weduwe ontsnapt uit het Koerdische kamp Al-Hol en onderweg naar België. Dat meldt het federaal parket.

Het gaat om de 26-jarige Nora Marzkioui, de weduwe van Sharia4Belgium-kopstuk Nabil Kasmi. Dat heeft het federaal parket donderdag bekendgemaakt op het proces tegen de vrouw.

Marzkioui zou in maart 2019 aangekomen zijn in het kamp Al-Hol, na de slag om Baghouz, maar volgens het federaal parket blijkt uit zeer recente informatie dat ze uit het kamp gevlucht is met haar kinderen en op weg zou zijn naar België.

Gisteren meldde De Standaard al dat twee IS-weduwen, Tatiana Wielandt (27) en Bouchra Abouallal (26), erin geslaagd waren om de grens tussen Syrië en Turkije over te steken. Abouallal en schoonzus Wielandt vertrokken in 2013 naar Syrië, samen met hun echtgenoten, die lid waren van Sharia4Belgium. Hun mannen sneuvelden in 2014, toen hun echtgenotes hoogzwanger waren. Onder druk van hun familie keerden de twee naar België terug om te bevallen, maar enkele maanden later trokken ze opnieuw naar Syrië en hertrouwden ze met andere Syriëstrijders.